Головин: «Монако» нужно было реабилитироваться. Победа над «Ниццей» особенная для фанатов

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин подвёл итоги матча 21-го тура чемпионата Франции с «Ниццей» (3:2), в котором он забил победный гол.

«Получилась напряжённая и эмоциональная игра. Пять голов, много борьбы, огромное количество жёлтых карточек, удаление, в общем, настоящее дерби. К тому же мы проиграли им дома в первом круге, нужно было реабилитироваться. Плюс сейчас ещё и с турнирной точки зрения многое стояло на кону. Нас устраивали только три очка, поэтому одержать победу в таком матче очень ценно и важно.

Надо отдать должное сопернику: видно, что они на ходу, находятся в хорошей форме и, даже играя в меньшинстве, нашли свой шанс, отыгрались, использовав стандарт. Тем не менее мы атаковали больше и острее. Хорошо, что удалось практически сразу забить третий гол и по делу выиграть этот матч. Знаю, что для наших болельщиков победа над «Ниццей» является особенным событием. Здорово, что смогли порадовать их», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.