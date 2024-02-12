Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о сорвавшемся трансфере Тикнизяна в «Зенит»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о сорвавшемся трансфере игрока железнодорожников Наира Тикнизяна в «Зенит». Напомним, ранее сообщалось, что Тикнизян не стал переходить в «Зенит» из-за отказа петербургского клуба удовлетворять финансовые запросы футболиста, который просил зарплату около € 2 млн в год.

«Наир — наш игрок, который сильно вырос за последнее время. Я его знаю чуть ли не с детства, когда он у нас играл на чемпионате Европы, конкурируя, кстати, за место в составе с Круговым. Он прошёл все этапы, и его переход из ЦСКА в «Локомотив» происходил на наших глазах.

Тикнизян развивается, даёт результат — и, следовательно, интересен на рынке. Тем не менее лично мне бы хотелось, чтобы у нас команда была с определённым костяком, с боеспособным коллективом. Есть микроклимат в коллективе, дающие разницу. Наир, безусловно, часть существующего костяка. Впрочем, есть футбольная жизнь, никто не застрахован от каких-либо трансферов. И, опять же, незаменимых у нас нет», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Напомним, 24-летний Тикнизян в этом сезоне провёл за «Локомотив» 10 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн. Тикнизян является воспитанником ПФК ЦСКА, именно за армейский клуб он выступал до перехода в «Локомотив» в августе 2021 года.