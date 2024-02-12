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Хавбек «Ливерпуля» Эллиотт: Нуньес может забивать как угодно, невероятный игрок

Хавбек «Ливерпуля» Эллиотт: Нуньес может забивать как угодно, невероятный игрок
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Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт высказался о товарище по команде, уругвайском нападающем мерсисайдцев Дарвине Нуньесе.

«Дарвин может забивать как угодно, любой частью тела! Головой, левой или правой ногой, коленом, плечом. Он невероятный игрок, который в этом сезоне многое предлагает команде. Вдобавок ко всему он выкладывается на полную. Мне приятно играть рядом с Дарвином. Как человек, который должен снабжать нападающих мячом, я знаю, где он будет находиться. Нуньес всегда хочет забивать», — приводит слова Эллиотта официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне 24-летний Дарвин Нуньес провёл 23 матча в рамках английской Премьер-лиги, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

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