Плевать, что Нуньес не забил пенальти «Челси». Он набрал 500 очков в «американку»!

Если вы не следите за АПЛ, то можете не знать о феномене Дарвина Нуньеса. Что в прошлом сезоне, что в этом нападающий «Ливерпуля» — один из главных героев мемов. Всё из-за реализации моментов: в своём первом сезоне в АПЛ уругваец набрал по xG (ожидаемым голам) 14,37, а забил на пять голов меньше. В этом по xG у него 13,63, а реальных голов — меньше на шесть. При этом некоторые моменты просто изумляют — как в домашнем матче с «Тулузой» (это не АПЛ, но всё-таки). Вместо гола в пустые Дарвин сделал ассист через штангу. Потому что только слабаки выбирают лёгкий путь.

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Вообще, надо признать, что мемы — это, конечно, хорошо, но Дарвин действительно очень важный футболист для Клоппа. Всего «Ливерпуль» в этом сезоне забил 88 голов во всех турнирах, и в четверти из них прямое участие принимал Нуньес: у него 11+11 по системе «гол+пас» во всех турнирах (первым в топ-5 лигах выбил двузначные показатели по мячам и ассистам). Последний голевой пас он отдал как раз в матче с «Челси». А мог бы и забить, но, пробивая пенальти, попал в штангу.

И вот здесь хочется и дальше чуть-чуть уйти в мемы. Когда мы обсуждали матч с коллегами, кто-то пошутил, что Дарвин точно бы выиграл в «американку». Многие же играли в неё в детстве? Нюансы правил в каждом дворе могли отличаться, но самое главное — набить 300 очков, а больше всего очков начисляется за попадание в штангу, перекладину или крестовину.

Штанга «весит» 50 очков.

Перекладина – 100.

Крестовина – 300.

Так что если представить, что Нуньес сегодня просто играл в «американку», то он бы набрал минимум 200 очков. И это если считать попадание в перекладину на 76-й минуте. Хотя всё-таки кажется, что это была крестовина. Итак, считаем:

6-я минута: удар издали — Петрович отражает мяч, и тот летит в перекладину. Есть 100 очков.

19-я минута: ударил с левой из пределов штрафной, но Петрович снова спасает, и мяч летит в штангу. Ещё плюс 100 очков.

Удар Нуньеса с пенальти в штангу в добавленное к первому тайму время. Ещё 100.

76-я минута: удар головой в крестовину (настаиваем, что это всë-таки была она). Плюс 300!

Во дворе Нуньесу точно не было бы равных – сегодня он набрал 500 очков! Ну а при победе над «Челси» со счётом 4:1 (да ещё и с голевым пасом) можно и немного посмеяться.

Нуньес и игроки «Ливерпуля» празднуют гол в ворота «Челси» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

И ещё немного интересных фактов о Дарвине и его любви к каркасу ворот: уругваец стал первым игроком в истории подсчётов Opta (то есть с 2003 года), который четыре раза за один матч попал в каркас ворот. Также Нуньес стал первым с сезона-2013/2014 игроком «Ливерпуля», который за один сезон попал в каркас больше 10 раз (12, а в том случае у Суареса было 10). И да, раз у Нуньеса 12 попаданий в каркас, то стоит сказать, кто на втором месте в АПЛ по этому показателю. Вы удивитесь, но это тоже игрок «Ливерпуля» — у Трента Александер-Арнольда таких попаданий… три.