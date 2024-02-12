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Джикия: хотел бы закрыть тему интриг и скандалов и действовать в интересах «Спартака»

Джикия: хотел бы закрыть тему интриг и скандалов и действовать в интересах «Спартака»
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Центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что хотел бы закрыть тему интриг и скандалов и сосредоточиться на выступлениях за красно-белых.

«Всё совершенно спокойно. Хорошее рабочее настроение. После моего интервью прошло уже несколько дней. Не буду скрывать, что переговорили как с руководителями, так и с тренером. Нет никаких интриг, конфликтов, все настроены только на работу.

Хотел бы закрыть тему интриг и скандалов, чтобы в будущем к этому не возвращаться. Хочется сосредоточиться на футболе и на том, чтобы действовать в интересах «Спартака». Это самое главное и приоритетное для всех нас», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Спартак» завершил первый круг РПЛ сезона-2023/2024 на пятом месте в таблице.

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