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Мама Александра Кокорина высказалась об успехах сына на Кипре

Мама Александра Кокорина высказалась об успехах сына на Кипре
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Светлана Кокорина, мать российского футболиста Александра Кокорина, высказалась об успехах сына в составе кипрского «Ариса». Ранее российский форвард был признан лучшим футболистом Кипра 2023 года по версии Союза спортивных журналистов страны (ЕАК).

«Я очень счастлива за успехи Александра на Кипре. Конечно, я слышала, что его признали лучшим игроком чемпионата Кипра. Каждый раз смотрю матчи сына, радуюсь, когда получается», — сказала Кокорина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», но на правах аренды выступает за «Арис». В прошлом сезоне россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра, а также помог «Арису» впервые стать чемпионом страны. В сентябре 2023 года итальянский клуб вновь отдал Александра в аренду в команду из Лимасола. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 21 матче за киприотов во всех официальных турнирах, отметился пятью голами и двумя ассистами.

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