«Ты изменил стиль «Локомотива». Юрий Сёмин поздравил Дмитрия Лоськова с 50-летием

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил Дмитрия Лоськова с 50-летием.

«Дима, я тебя хочу поздравить сегодня с днём рождения. Замечательный возраст для новых побед, для новых успехов. Я тебе желаю это осуществлять каждый день. Хочу вспомнить о том, что было.

Во-первых, ты изменил стиль «Локомотива». Ты много внёс импровизации, и это твоё новое направление помогло «Локомотиву» выйти на новый уровень. Я вспоминаю матчи с «Интером», где вы, играя ромбом, практически без шансов обыграли дома чемпиона Италии. Вот там уровень интенсивности был на самом высочайшем уровне. И уровень мастерства был тоже очень и очень высок.

Я вспоминаю твой матч с «Галатасараем», когда ты на паузе убираешь вратаря и спокойно в Стамбуле забиваешь гол. Вспоминаю матч, когда мы стали впервые чемпионами. Это твой гол, забитый в ворота ЦСКА. Воспоминаний приятных можно очень-очень много видеть, но самое важное – то, что ты внёс в структуру «Локомотива» импровизацию и свой талант. Талант от природы, тренировочной работы, который у тебя был. Ещё раз тебя поздравляю, и удачи тебе», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.

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