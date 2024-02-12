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Экс-тренер ЦСКА Олич рассказал, согласился ли бы он работать в «Зените» или «Спартаке»

Экс-тренер ЦСКА Олич рассказал, согласился ли бы он работать в «Зените» или «Спартаке»
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Бывший нападающий и тренер ЦСКА Ивица Олич ответил на вопрос о том, согласился ли бы он работать в санкт-петербургском «Зените» или московском «Спартаке».

«Тяжёлый вопрос. Если придёт предложение от любого клуба в мире, надо садиться думать. Надо смотреть, что хочет клуб, какие у него желания, цели и планы. О принципиальных командах: я работаю как профессионал. Но если бы вы спросили меня, когда я был тренером ЦСКА, сказал бы: «Нет, в «Спартак» не перейду», — приводит слова Олича Metaratings.

Напомним, Олич выступал за ЦСКА в период с 2003 по 2006 год. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и стал обладателем Кубка УЕФА. В марте 2021 года Олича назначили главным тренером московского ЦСКА, однако 15 июня хорватский специалист покинул свой пост. Сейчас Олич работает ассистентом главного тренера в национальной команде Хорватии.

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