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Россиянин из индийского «Мохаммедана» рассказал об адаптации в новой команде

Россиянин из индийского «Мохаммедана» рассказал об адаптации в новой команде
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Бывший игрок российских молодёжных команд Евгений Козлов высказался об адаптации в «Мохаммедане». Вингер пополнил ряды индийского клуба в январе этого года.

«Адаптация в индийском «Мохаммедане» не вызвала никаких проблем. Я отлично владею английским языком, а в команде всё говорят именно на нём. Все ребята приятные, открытые. Даже не было чувства, что это новая команда, новые люди — как будто уже виделся со всеми. В новых командах мне всегда легко найти общий язык и общие темы для обсуждения», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Козлов успел сыграть по два матча за молодёжные команды России до 18 и 19 лет, где голевыми действиями не отметился. Евгений также принял участие в шести играх за национальную команду России до 21 года, в которых забил один мяч.

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