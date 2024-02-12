Самедов рассказал, кого из футболистов «Зенита» считает ключевыми игроками клуба

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов высказал мнение о том, кто, на его взгляд, является наиважнейшим игроком санкт-петербургского «Зенита» на данный момент.

«Не знаю насчёт Вендела, но для меня ключевые игроки «Зенита» — Барриос и Дуглас Сантос. В нашем чемпионском «Спартаке» был Фернандо, в любой чемпионской команде [должен быть такой игрок]. Успех «Зенита», помимо возможностей, это Барриос. Это системообразующий опорник, каким в «Спартаке» был Фернандо. Человек, который может наладить историю между защитой и полузащитой, атакующей линией. Необходимый футболист, для меня такой игрок — ключевой фактор», — сказал Самедов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

В текущем сезоне на счету Барриоса 21 матч за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Сантос провёл 24 игры и сумел забить один гол, а также оформил два ассиста. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн и € 15 млн соответственно.