Яхимович: «Динамо» по силам без усиления удержать третье место

Бывший футболист московского «Динамо» Эрик Яхимович заявил, что команда без трансферов на вход способна удержать третье место в РПЛ.

«Динамо» по силам без усиления удержать третье место. Но было бы лучше кого-то купить. Это должен быть качественный футболист. Если это будет иностранец, он должен быть на голову выше наших ребят.

Сильных проблем в составе «Динамо» нет. Но я бы посоветовал взять центрального защитника с хорошей скоростью, потому что команда играет в атаку и при её срыве быстрый нападающий убежит от центрального защитника. В том сезоне мы это видели. Должен быть хотя бы один скоростной защитник, чтобы, если надо, он мог догнать форварда», — приводит слова Яхимовича «Евро-футбол».

На данный момент московское Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда чешского специалиста Марцела Лички набрала 32 очка в 18 сыгранных матчах.