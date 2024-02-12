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Клубы Серии А проголосовали против уменьшения количества команд в лиге

Клубы итальянской Серии А проголосовали против уменьшения количества команд в лиге до 18, сообщает журналист Бен Якобс в соцсети Х (ранее Twitter). Сейчас в высшем чемпионате Италии играют 20 клубов.

По информации источника, 16 команд проголосовали против предложения сократить Серию А до 18. За выступили туринский «Ювентус», «Интер», «Милан» и «Рома».

Напомним, ранее стало известно, что компания Enilive, которая специализируется на производстве биогенных видов топлива, биосжиженного газа, биометана, водорода, битума и смазочных материалов, станет новым титульным спонсором итальянской Серии А с сезона-2024/2025.

На данный момент после 23 сыгранных матчей Серии А лидером чемпионата является «Интер» с 60 очками. А ближайшие преследователи – «Ювентус» (53), «Милан» (52) и «Аталанта» (49).