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В Польше вратарь картинно рухнул на газон, изобразив боль от упавшей рядом бутылки

В Польше вратарь картинно рухнул на газон, изобразив боль от упавшей рядом бутылки
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Румынский вратарь «Погоня» Щецин Валентин Кожокару в матче 20-го тура польской Экстраклассы со «Шленском» (1:0) картинно рухнул на газон, изобразив боль от упавшей рядом бутылки.

В одном из эпизодов во вратаря кинули бутылку, которая упала рядом с Валентином, однако голкипера это не смутило, и он рухнул на газон «от боли».

В нынешнем сезоне Кожокару принял участие в 19 матчах, в которых он пропустил 25 мячей и шесть встреч сыграл «на ноль».

На данный момент после 20 сыгранных матчей польской Экстраклассы «Шленск» является лидером чемпионата с 41 очком. Ближайшими преследователями являются «Ягеллония» (41), «Лех Познань» (36) и варшавская «Легия» (35). «Погонь» Щецин после такого же количества проведённых игр находится на пятом месте с 33 очками.

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