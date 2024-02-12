Газзаев: Миранчук и Головин с честью представляют российский футбол на европейской арене

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что полузащитник «Монако» Александр Головин и игрок «Аталанты» Алексей Миранчук с честью представляют российский футбол на европейской арене.

«Меня очень обрадовали слова главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини, который назвал Алексея ключевым игроком для команды после матча с «Дженоа». Сегодня клуб из Бергамо по праву входит в четвёрку сильнейших в чемпионате Италии, и от этого вдвойне приятнее слышать такую оценку нашего футболиста от наставника команды. Считаю, что Миранчук наконец-то раскрылся в «Аталанте» и прибавил в уровне своей игры. На мой взгляд, Алексей, как и Александр Головин из «Монако», сегодня с честью представляет российский футбол и его уровень на европейской арене», — приводит слова Газзаева RT.