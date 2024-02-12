Газзаев: Головину стоит уходить из «Монако» только в настоящий топ-клуб

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину стоит уходить из команды только в настоящий топ-клуб.

«Очевидно, что за прошедшие годы Головин стал одним из ведущих игроков «Монако». Во Франции он очень сильно прибавил в плане своего мастерства и профессионального подхода к делу. В лице Александра мы видим футболиста хорошего европейского уровня.

Не пора ли ему сделать шаг вперёд и задуматься о переходе в другой клуб? Думаю, ему достаточно комфортно в команде, и, как у нас говорят, лучшее — враг хорошего. «Монако» сейчас — один из лучших клубов Лиги 1 (наряду с «ПСЖ»). Наверное, если ему и стоит задуматься о переходе, то только в случае приглашения от настоящего топ-клуба, никак не ниже. От кого именно стоит рассмотреть предложения? «Реал» Мадрид, «Бавария», «Интер» или «Ювентус», — приводит слова Газзаева RT.

Головин в нынешнем сезоне сыграл за «Монако» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. На данный момент после 21 сыгранного матча французской Лиги 1 «Монако» находится на третьей строчке с 38 очками.