Икер Касильяс сравнил Ламина Ямала с Роналдиньо

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс сравнил футболиста «Барселоны» Ламина Ямала с Роналдиньо.

«То, что делает Ламин, напоминает мне только Роналдиньо. Его дриблинг и движения полностью на него похожи. Этот мальчик не был нормальным в 16 лет. Он делает то, как нам говорят, сделает его легендой в будущем», — приводит слова Касильяса аккаунт Som I Serem FCB в соцсети Х (ранее Twitter).

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Ямал является воспитанником каталонцев и присоединился к основной команде «Барселоны» летом 2023 года. В нынешнем сезоне 16-летний футболист сыграл за сине-гранатовых 33 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 60 млн.