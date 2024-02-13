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«Челси» установил клубный рекорд в матче с «Кристал Пэлас»

«Челси» установил клубный рекорд в матче с «Кристал Пэлас»
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Вчера, 12 февраля, «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» со счётом 3:1. Таким образом, «синие» обыграли клуб из южного Лондона в 13-й рад подряд. Это стало самой продолжительной серией побед в противостоянии с отдельно взятой командой в истории клуба.

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Англия - Премьер-лига . 24-й тур
12 февраля 2024, понедельник. 23:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
1:0 Лерма – 30'     1:1 Галлахер – 47'     1:2 Галлахер – 90+1'     1:3 Фернандес – 90+4'    

На 33-й минуте полузащитник хозяев Хефферсон Лерма открыл счёт. Сразу после перерыва на 47-й минуте Конор Галлахер после передачи Мало Гюсто сделал счёт равным. На 90+1-й минуте Галлахер после паса Коула Палмера вывел гостей вперёд. На 90+4-й минуте Энцо Фернандес с передачи Палмера поставил точку в этой игре.

На данный момент после 24 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» располагается на 15-м месте с 24 очками. «Челси» после такого же количества проведённых игр находится на 10-й строчке с 34 набранными очками.

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