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Маскерано готов пригласить Месси в молодёжную сборную Аргентины для выступления на ОИ-2024

Маскерано готов пригласить Месси в молодёжную сборную Аргентины для выступления на ОИ-2024
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Главный тренер молодёжной сборной Аргентины Хавьер Маскерано, который будет руководить национальной командой на Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявил о готовности позвать в команду нападающего Лионеля Месси.

«Все уже знают мои отношения с Месси, мою дружбу с ним. Такой игрок, как он, может помочь нам на Олимпийских играх. Очевидно, решение будет зависеть от него и его обязательств», — приводит слова Маскерано ESPN.

Согласно регламенту, выступить на Олимпийских играх — 2024 смогут футболисты, которым на момент турнира в Париже будет не более 23 лет. Каждая сборная имеет право внести в заявку из 18 человек трёх игроков без возрастных ограничений.

Напомним, ранее сборная Аргентины обыграла Бразилию и отобралась на ОИ-2024.

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