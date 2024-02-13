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Тренер «Копенгагена»: «Манчестер Сити» — хорошая команда, но их игроки всего лишь люди

Тренер «Копенгагена»: «Манчестер Сити» — хорошая команда, но их игроки всего лишь люди
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Главный тренер «Копенгагена» Якоб Неэструп поделился ожиданиями от предстоящего первого матча с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем, что «Манчестер Сити» — очень хорошая команда, но, как и «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай», их игроки всего лишь люди. Поэтому мы играем, зная, что у нас есть шанс на победу, не говоря уже о том, что завтра наш стадион будет потрясающим», — приводит слова Неэструпа официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч состоится 13 февраля в Копенгагене на стадионе «Паркен». Начало – 23:00. Ответная встреча состоится 6 марта.

Напомним, на групповой стадии турнира «Копенгаген» финишировал на втором месте в турнирной таблице, оставив позади себя «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».

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