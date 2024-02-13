Тони Кроос ответил на вопрос о фаворите Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о фаворитах Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Не знаю, фавориты ли мы, но, конечно, мы способны победить. У нас хорошая команда, но один неудачный день может означать, что мы вылетаем. В этом прелесть этого соревнования, здесь такой высокий уровень, что победить в нем чрезвычайно сложно. Обычно мы проводим свои лучшие матчи против очень хороших соперников. Это мотивирует нас», — приводит слова Крооса официальный сайт «Реал».

В 1/8 финала «Реал» сыграет с «РБ Лейпцигом». Первый матч состоится сегодня, 13 февраля, на «Ред Булл-Арене – Центральштидион» в 23:00 по мск. Ответная встреча состоится 6 марта в Мадриде.

Последний раз «Реал» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022, где в финале обыграл «Ливерпуль» (1:0).

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