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Тони Кроос ответил на вопрос о фаворите Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Тони Кроос ответил на вопрос о фаворите Лиги чемпионов сезона-2023/2024
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о фаворитах Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не знаю, фавориты ли мы, но, конечно, мы способны победить. У нас хорошая команда, но один неудачный день может означать, что мы вылетаем. В этом прелесть этого соревнования, здесь такой высокий уровень, что победить в нем чрезвычайно сложно. Обычно мы проводим свои лучшие матчи против очень хороших соперников. Это мотивирует нас», — приводит слова Крооса официальный сайт «Реал».

В 1/8 финала «Реал» сыграет с «РБ Лейпцигом». Первый матч состоится сегодня, 13 февраля, на «Ред Булл-Арене – Центральштидион» в 23:00 по мск. Ответная встреча состоится 6 марта в Мадриде.

Последний раз «Реал» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022, где в финале обыграл «Ливерпуль» (1:0).

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