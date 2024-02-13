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Игрок «Челси» Энцо Фернандес высказался о своём будущем в клубе

Игрок «Челси» Энцо Фернандес высказался о своём будущем в клубе
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Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес прокомментировал слухи о том, что он может покинуть лондонский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Я не хочу покидать «Челси». Я очень хорошо себя чувствую здесь, с моими товарищами по команде и тренерским штабом. Так было с того дня, как я приехал сюда. Люди в клубе относятся ко мне очень хорошо, и я благодарен им за это. Я останусь здесь до тех пор, пока они будут хотеть этого. Не знаю, откуда взялись слухи об уходе, но я полностью их отрицаю», — приводит слова Фернандеса журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что агент аргентинского футболиста предложил услуги своего клиента «Барселоне». Действующее трудовое соглашение игрока с «Челси» рассчитано до лета 2031 года.

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