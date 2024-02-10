Игрок «Челси» Энцо Фернандес предложил свои услуги «Барселоне»

Агент полузащитника лондонского «Челси» Энцо Фернандеса контактировал с представителями «Барселоны» с целью обсуждения потенциального перехода его клиента в каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Фернандес изъявлял желание выступать за сине-гранатовых ещё до своего перехода в «Челси» зимой 2023 года, когда он являлся игроком «Бенфики».

Подчёркивается, что на текущий момент «Барселона» из-за своего финансового состояния не может позволить осуществить трансфер аргентинского полузащитника, в связи с чем наиболее вероятным вариантом является аренда игрока, которая может быть реализована грядущим летом.

Напомним, в нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.