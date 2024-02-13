«Карьеру следует завершать на высокой ноте». Анчелотти — о будущем Крооса в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем полузащитника «сливочных» Тони Крооса в команде, чей контракт с клубом заканчивается по окончании нынешнего сезона.

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«Для меня трудно сказать, является ли этот сезон лучшим для Крооса, он всегда сохранял тот же высокий процент точности передач. Его качество не снизилось за последние 10 лет, однако сейчас он играет в очень энергичной команде. При этом умение Тони управлять игровым темпом по-прежнему делает его великолепным футболистом.

Тони чувствует себя хорошо в команде. Финальное решение остаётся за ним, и это нужно уважать. На мой взгляд, нужно завершать карьеру на высокой ноте, но нужно выбрать подходящий момент. Возможно, показатели нынешнего года или следующего — наивысший результат для Кросса. Тони имеет право выбрать любой путь, который он захочет. Мы уважаем его решение, каким бы оно ни было», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Напомним, Кроос выступает за «Реал» с 2014 года. За этот период он принял участие в 448 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 96 результативными передачами.