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Экс-игрок сборной Франции Галлас: Головин недостаточно стабилен и подвержен травмам

Экс-игрок сборной Франции Галлас: Головин недостаточно стабилен и подвержен травмам
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Бывший защитник «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма», вице-чемпион мира в составе сборной Франции Вильям Галлас высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине. По мнению легендарного экс-футболиста, Головин недостаточно стабилен, а стабильность является одним из главных мер успеха в футболе.

«Я знаю Александра Головина, он играет в «Монако». Хочу сказать, что, когда игрок переходит в такой клуб, к нему сразу большое внимание. Головин часто подвержен травмам. Он недостаточно стабильный. Нужно каждый день подтверждать свой уровень, но это самое трудное в футболе. Надо брать пример с Роналду, Месси и Холанда», — сказал Галлас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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