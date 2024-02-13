Игрок «Сити» Аке: Холанд очень силён морально и не позволяет ничему влиять на себя

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке высказался о менталитете нападающего манкунианцев Эрлинга Холанда.

«Холанд ничему не позволяет повлиять на себя. Когда он упускает шанс забить, он ждёт следующий и продолжает активно действовать. Он очень силён морально», — приводит слова Аке City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Холанд присоединился к «Манчестер Сити» летом 2022 года.

В нынешнем сезоне норвежский футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.