Гвардиола: не мог себе представить, чтобы после 2 месяцев паузы, Холанд снова был в форме

​Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о двух забитых голах норвежского нападающего Эрлинга Холанда, которые принесли «горожанам» победу в матче 24-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0). Напомним, с 9 декабря норвежский нападающий не играл из-за травмы ноги.

«Я не мог себе представить, чтобы он после двух месяцев паузы, двигал этим огромным телом и снова был в форме, но он вернулся. Я думаю, он поможет нам. Я сказал ему оставаться позитивным, и ситуации придут. Первый гол — немного небрежный, но завершение невероятное, и завершение второго тоже было невероятным. Для нас очень важно, что Эрлинг с нами», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

После этой победы в активе «Манчестер Сити» стало 52 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы возглавили турнирную таблицу АПЛ. «Эвертон» с 19 очками находится на 18-м месте в чемпионате.