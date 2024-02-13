Вице-чемпион мира Галлас оценил россиян, с которыми играл, по степени таланта

Бывший защитник «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма», вице-чемпион мира в составе сборной Франции Вильям Галлас высказался о российских футболистах, с которыми играл по ходу своей карьеры.

«Номер один — однозначно Аршавин. Он был действительно талантливым футболистом. Я помню его ещё, когда он играл за «Зенит» в Лиге чемпионов, — просто невероятный футболист! Его первые сезоны в «Арсенале» получились замечательными. На второе место я поставлю Павлюченко. Он был качественным нападающим с хорошим завершением. Ему без разницы, с какой ноги бить: Роман забивал и с левой, и с правой. На третьем месте — Смертин. Он не очень много сыграл в «Челси», но его игра в полузащите вызывала эмоцию «вау» — тоже очень качественный игрок. Для «Челси» был важен такой футболист, как Алексей, потому что он много бегал, был хорош и в защите, и в атаке», — сказал Галлас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.