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«Такого нет ни в одной развитой стране». Гаджиев назвал минус российского футбола

«Такого нет ни в одной развитой стране». Гаджиев назвал минус российского футбола
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на слова главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, который заявил, что зимняя пауза в Российской Премьер-Лиге слишком длинная. По мнению Гаджиева, ни в одной развитой стране нет таких зимних пауз в футбольном сезоне, ведь футбол — это не только спорт, но и бизнес.

«Соглашусь с Личкой, его слова логичны. Таких длинных перерывов нет ни в одной развитой стране, где играют в футбол. Зимняя пауза действительно большая. Всегда должно быть два интереса: спортивный и финансовый. Любая структура должна уметь зарабатывать.

Футбол же — это не только спорт, но и большой бизнес. Чем больше играешь, [тем больше] все в плюсе. Надо смотреть, сколько длятся паузы в лучших лигах мира, и брать с них пример», — приводит слова Гаджи Гаджиева Legalbet.

Напомним, Российская Премьер-Лига сезона-2023/2024 возобновится в марте. «Зимним чемпионом» РПЛ стал «Краснодар», который опережает «Зенит» на два очка.

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