Стали известны основные кандидаты на получение награды «Золотой мяч» — 2024 по версии Goal

Один из крупнейших новостных футбольных сайтов Goal составил рейтинг из 20 игроков, которые обладают наибольшими шансами на то, чтобы получил награду «Золотой мяч» по итогам нынешнего сезона. Представляем вашему вниманию полный рейтинг, составленный данным сайтом.

20. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины).

19. Флориан Вирц («Байер», сборная Германии).

18. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», сборная Бельгии).

17. Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии).

16. Альваро Мората («Атлетико», сборная Испании).

15. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии).

14. Родриго Гоэс («Реал», сборная Бразилии).

13. Бернарду Силва («Манчестер Сити», сборная Португалии).

12. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии).

11. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», сборная Аргентины).

10. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины).

9. Антуан Гризманн («Атлетико», сборная Франции).

8. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии).

7. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта).

6. Родри («Манчестер Сити», сборная Испании).

4. Фил Фоден («Манчестер Сити», сборная Англии).

4. Гарри Кейн («Бавария», сборная Германии).

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии).

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции).

1. Джуд Беллингем («Реал», сборная Англии).