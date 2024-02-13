Джейми Каррагер прокомментировал игру Конора Галлахера за «Челси» в этом сезоне

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер высказался о полузащитнике «Челси» Коноре Галлахере, который накануне оформил дубль в ворота «Кристал Пэлас» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги (3:1).

«Конор Галлахер произвёл на меня самое большое впечатление из всех игроков «Челси» в этом сезоне. Когда он уходил в аренду в «Кристал Пэлас», я не думал, что он достаточно хорош для «синих»», — приводит слова Каррагера Squawka в социальной сети X (ранее Twitter).

24-летний Галлахер является воспитанником «Челси». В нынешнем сезоне хавбек провёл за лондонцев 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.