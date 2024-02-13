Рио Фердинанд: Сака? Я бы не назвал его игроком топ-уровня

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о футболисте лондонского «Арсенала» Букайо Саке. По мнению Фердинанда, пока что вингера «канониров» тяжело назвать игроком топ-уровня.

«Пока нет. Послушайте, Букайо отлично проводит нынешний сезон, играет много и так далее, но достаточно ли этого, чтобы считаться топ-игроком? Сака отличный игрок, не поймите меня неправильно. Но пока что он не является футболистом топ-уровня», — приводит слова Фердинанда издание Daily Mail.

В нынешнем сезоне 22-летний Букайо Сака провёл 31 матч во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 13 результативных передач. Действующий контракт английского футболиста с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Букайо в € 120 млн.