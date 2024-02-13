«Чертаново» подало заявку на участие в новом сезоне Медиалиги

Пресс-служба Медиалиги опубликовала список потенциальных новичков пятого сезона соревнований. Среди команд, которые подали заявки на участие в новом розыгрыше Медиалиги, оказалась и новообразованная медийная команда «Чертаново».

Фото: Телеграм-канал Медиалиги

Напомним, ранее «Чертаново» объявило о создании медийной команды. На постере был изображен Николай Ларин, который положительно относится к медиафутболу и даже являлся частью команды Broke Boys.

В новом сезоне МФЛ также примет участие «СКА Ростов-на-Дону», президентом которого является известный исполнитель Василий Вакуленко (Баста). СКА нет в списке потенциальных участников, так как клуб Басты уже официально приняли в новый сезон.

Отметим, что призовой фонд российской Медиалиги в разные сезоны составлял от 5 до 7,5 млн рублей. Также был предусмотрен дополнительный денежный приз командам за медийную активность.