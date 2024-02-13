Лепёхин: футболист уровня Сутормина должен играть. Аренда в «Сочи» — плюс для него

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин заявил, что футболист уровня Алексей Сутормина должен играть, поэтому аренда в «Сочи» является для него плюсом.

«Футболист такого уровня, как Сутормин, должен играть. И если нашли такой вариант, что он будет играть в «Сочи», то это плюс Сутормину, сочинской команде и российскому футболу», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее «Сочи» объявил об аренде россиянина у сине-бело-голубых. В нынешнем сезоне Сутормин сыграл за «Зенит» в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя голевыми передачами и провёл на поле 430 минут. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,5 млн.