Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: футболист уровня Сутормина должен играть. Аренда в «Сочи» — плюс для него

Лепёхин: футболист уровня Сутормина должен играть. Аренда в «Сочи» — плюс для него
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин заявил, что футболист уровня Алексей Сутормина должен играть, поэтому аренда в «Сочи» является для него плюсом.

«Футболист такого уровня, как Сутормин, должен играть. И если нашли такой вариант, что он будет играть в «Сочи», то это плюс Сутормину, сочинской команде и российскому футболу», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее «Сочи» объявил об аренде россиянина у сине-бело-голубых. В нынешнем сезоне Сутормин сыграл за «Зенит» в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя голевыми передачами и провёл на поле 430 минут. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
Орлов — о Сутормине в «Зените»: нельзя сказать, что он просто просиживал на лавке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android