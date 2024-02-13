Орлов – о Сутормине в «Зените»: нельзя сказать, что он просто просиживал на лавке

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе Алексея Сутормина из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

«Там же есть опция, что без права выкупа. Но значит, «Сочи» будет его выкупать, что тут. Но вообще-то он хотел в «Ростов», но потом что-то «Ростов» отказался в последний момент. Семак его удерживал? Да нет, тут не только Сергей Богданович. Сутормин сам искал себе что лучше. Пожелаем ему успеха, он всё-таки принёс пользу «Зениту», становился чемпионом страны. Нельзя сказать, что он просто просиживал на лавке. Он выходил, забивал и делал голевые передачи. Он молодец, у него хорошая история в «Зените», — сказал Геннадий Орлов в новом видео на YouTube-канале «Такой футбол».

В нынешнем сезоне Сутормин сыграл за «Зенит» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя голевыми передачами и провёл на поле 430 минут. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,5 млн.