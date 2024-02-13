Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данильянц: Бердыев доказал в «Динамо», что у него ещё есть порох в пороховницах

Данильянц: Бердыев доказал в «Динамо», что у него ещё есть порох в пороховницах
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный тренер Иван Данильянц, ранее работавший ассистентом Курбана Бердыева в «Рубине», «Ростове» и других клубах, высказался о работе бывшего коллеги в махачкалинском «Динамо».

«По итогам первого круга команда заняла первое место. Курбан Бекиевич доказал в «Динамо», что у него ещё есть порох в пороховницах. Думаю, многие люди в этом даже не сомневаются, он ещё может показать свой уровень. Очень хотел бы увидеть его в каком-либо клубе РПЛ«, — приводит слова Данильянца «РБ Спорт».

1 февраля 2024 года официальный телеграм-канал махачкалинского «Динамо» объявил о решении главного тренера Курбана Бердыева покинуть клуб. Специалист возглавил команду в июле 2023 года, осеннюю часть сезона «Динамо» под руководством Бердыева завершило на первом месте турнирной таблицы Мелбет — Первой лиги, набрав 37 очков в 20 матчах.

Материалы по теме
Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о причинах ухода Бердыева из махачкалинского «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android