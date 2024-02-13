Данильянц: Бердыев доказал в «Динамо», что у него ещё есть порох в пороховницах

Футбольный тренер Иван Данильянц, ранее работавший ассистентом Курбана Бердыева в «Рубине», «Ростове» и других клубах, высказался о работе бывшего коллеги в махачкалинском «Динамо».

«По итогам первого круга команда заняла первое место. Курбан Бекиевич доказал в «Динамо», что у него ещё есть порох в пороховницах. Думаю, многие люди в этом даже не сомневаются, он ещё может показать свой уровень. Очень хотел бы увидеть его в каком-либо клубе РПЛ«, — приводит слова Данильянца «РБ Спорт».

1 февраля 2024 года официальный телеграм-канал махачкалинского «Динамо» объявил о решении главного тренера Курбана Бердыева покинуть клуб. Специалист возглавил команду в июле 2023 года, осеннюю часть сезона «Динамо» под руководством Бердыева завершило на первом месте турнирной таблицы Мелбет — Первой лиги, набрав 37 очков в 20 матчах.