Почеттино: меня не волнуют слухи в прессе, мы просто продолжаем усердно работать

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о давлении со стороны прессы. Напомним, на протяжении последних недель в СМИ активно появляются слухи о возможном увольнении аргентинского специалиста.

«Меня не волнуют слухи о моём будущем. Меня не волнует излишняя напряжённость перед матчами. Меня не волнует давление со стороны СМИ. Меня не волнуют все формы стрессов. Моя команда отлично отдаёт себе отчёт о нашем текущем положении дел. И мы просто будем продолжать усердно работать и тренироваться», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

На данный момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 34 очка после 24 матчей. В финале Кубка английской лиги лондонцы сразятся с «Ливерпулем». Игра состоится в воскресенье, 25 февраля.