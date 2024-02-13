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Дасаев: меня убивает, когда говорят о вратарях — зато он хорошо играет ногами

Дасаев: меня убивает, когда говорят о вратарях — зато он хорошо играет ногами
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Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался о том, что вратари стали чаще играть ногами.

«Почему вратари в РПЛ стали больше играть ногами? Это всё взято из-за границы. Пусть играют, но они постоянно привозят. Наверное, вратарь должен играть прежде всего надёжно. Меня убивает, когда иногда болельщики и некоторые тренеры говорят о вратаре: зато он хорошо играет ногами. Ну давайте тогда вратаря посадим и поставим в ворота полевого игрока. А что, в воротах руками играть не надо, на выходах не надо? Наверное, это неправильно.

Должно быть сочетание качеств у вратаря. Всё вместе. Согласен, что и правила поменялись, нельзя голкиперу руками брать мяч после паса назад. Но, допустим, вижу момент — зачем вратарю отдавать пас назад, если у него просто нет хода для продолжения? Пока летит к вратарю, перекрывают зоны для передач — в итоге перехват и гол», — приводит слова Дасаева «РБ Спорт».

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