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Веденеев: бразильские игроки — самые сильные в мире, у футбола нет национальности

Веденеев: бразильские игроки — самые сильные в мире, у футбола нет национальности
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился мыслями об уходе бразильского полузащитника сине-бело-голубых в «Гремио» на правах аренды.

«Ду Кейрос не играл толком. В основном составе пару матчей последних оказался только. Вообще бразильские игроки — самые сильные в мире. Другой вопрос, что не все бразильцы могут играть одинаково хорошо, они разного уровня. С Ду Кейросом «Зенит» не ошибся, просто опыта игр в серьёзных чемпионатах у него не было. Естественно, он конкуренцию не выдержал.

То же самое и с нашими ребятами. Приходят футболисты, им даются возможности, а результата нет. Приходится искать кого-то нового. В любом случае у футбола нет национальности, есть только мастерство», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

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