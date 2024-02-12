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«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду в «Гремио»

«Зенит» отдал Ду Кейроса в аренду в «Гремио»
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Санкт-петербургский «Зенит» отдал полузащитника команды Ду Кейроса в аренду в бразильский «Гремио».

«Ду Кейрос продолжит сезон в Бразилии. Футбольные клубы «Зенит» и «Гремио» достигли соглашения о переходе центрального полузащитника в команду из Порту-Алегри на правах аренды с правом выкупа до конца 2024 года. Футбольный клуб «Зенит» желает Ду Кейросу успешного продолжения сезона!» — сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Ду Кейрос принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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