Экс-президент «Торпедо» Маслов: по футболу нельзя соскучится, его немерено по телевизору

Бывший президент московского «Торпедо» Денис Маслов высказался о возможном возвращении к работе в профессиональном футболе.

«Кто вам сказал, что я ушел из большого футбола? Пока я не работаю в клубе. Вторая лига, Первая лига… Мне уже много предлагали. Должен быть хороший проект, а не лига. Предлагали ли мне вернуться в «Крылья Советов»? У «Крыльев Советов» всё в порядке. Вадик (Вадим Андреев. — Прим. «Чемпионата») там руководит, мы дружим, всё хорошо.

Соскучился по футболу? По футболу нельзя скучать. Его немерено по телевизору. Я бываю на всех матчах Премьер-Лиги, которые проходят в Нижнем Новгороде. Не переживайте. Скучать мне не приходится», — приводит слова Маслова «РБ Спорт».

Функционер был признан лучшим менеджером сезона-2021/2022 по версии Футбольной национальной лиги. В «Торпедо» Маслов работал с 2020 года. Ранее он занимал должности исполнительного директора в «Нижнем Новгороде» (2009–2011) и пермском «Амкаре» (2015–2018), генерального директора в самарских «Крыльях Советов» (2011–2014).