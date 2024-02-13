Семак: «Зенит» хотел оставить Сутормина, но игрок заслужил, чтобы ему пошли навстречу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выказался о переходе защитника Алексея Сутормина в «Сочи» на правах аренды.

«Мы хотели оставить Сутормина. Лёша своим отношением и профессионализмом заслужил, чтобы ему пошли навстречу. Мы понимаем, что он хочет играть. Разговаривали об этом летом, но тогда у нас не было возможности его отпустить, потому что был ограниченный состав. Сейчас у нас есть возможность, чтобы он поехал за игровой практикой в «Сочи», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с санкт-петербургским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.