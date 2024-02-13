Нойер: мы потеряли свою лёгкость, «Бавария» должна играть уверенно и не только по 15 минут

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о выступлениях мюнхенского клуба в последних матчах, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».

«Мы потеряли свою лёгкость. В «Баварии» мы должны играть уверенно и не только в течение 10 или 15 минут. Небольшие ошибки не должны выбивать нас из игры, этого не должно происходить. Мы должны учиться на ошибках как можно быстрее. Все хотят показать себя с лучшей стороны. Все хотят показать, кто мы есть. Мы хотим сделать это завтра с «Лацио», — приводит слова Нойера Bayern & Germany.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лацио» и «Баварией» состоится в среду, 14 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.