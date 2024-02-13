Экс-форвард «Лацио» Клозе высказался о составе римлян в преддверии матча с «Баварией»

Бывший нападающий «Баварии» и «Лацио» Мирослав Клозе высказался о составе римлян в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенцами.

«Некоторые игроки «Лацио» в то время (в 2021-м году. — Прим. «Чемпионата») проводили свой первый сезон в Лиге чемпионов. Теперь они могут лучше справиться с этой большой сценой. Надеюсь, «Стадио Олимпико» будет полон. Эти фанатичные болельщики могут гнать тебя вперёд, я знаю это по собственному опыту.

В составе «Лацио» есть очень интересные игроки, такие как Чиро Иммобиле, Луис Альберто и Фелипе Андерсон. Лаццари также может генерировать много энергии с фланга. Это игроки, с которыми, как я считаю, можно преподнести сюрприз. Однако в защите им придётся собраться с силами против Гарри Кейна, Джамала Мусиалы и других», — приводит слова Клозе Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Клозе выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год. За «Лацио» немецкий форвард играл с 2011-го по 2016-й. Римский клуб стал последним в карьере легендарного нападающего. Напомним, первый матч между «Лацио» и «Баварией» состоится в среду, 14 февраля. Команды сыграют на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало игры – в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция).