Американский клуб приобрёл нападающую за рекордную сумму для женского футбола

Новичок американской Национальной женской футбольной лиги ФК «Бэй» приобрёл нападающую Рэйчил Кундананджи из «Мадрида» за рекордную сумму для женского футбола, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сумма трансфера 23-летнего форварда женской сборной Замбии составила € 735 тыс. Футболистка, забившая 33 гола в 43 матчах чемпионата Испании подписала контракт на четыре года с возможностью продления ещё на сезон. До перехода в «Мадрид» Рейчил выступала за «Эйбар».

Предыдущий трансферный рекорд принадлежал полузащитнице сборной Англии Кире Уолш, которая перешла из «Манчестер Сити» в испанскую «Барселону». Каталонский клуб заплатил за англичанку € 460 тыс.