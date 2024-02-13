Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
РБ Лейпциг — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Американский клуб приобрёл нападающую за рекордную сумму для женского футбола

Американский клуб приобрёл нападающую за рекордную сумму для женского футбола
Комментарии

Новичок американской Национальной женской футбольной лиги ФК «Бэй» приобрёл нападающую Рэйчил Кундананджи из «Мадрида» за рекордную сумму для женского футбола, сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сумма трансфера 23-летнего форварда женской сборной Замбии составила € 735 тыс. Футболистка, забившая 33 гола в 43 матчах чемпионата Испании подписала контракт на четыре года с возможностью продления ещё на сезон. До перехода в «Мадрид» Рейчил выступала за «Эйбар».

Предыдущий трансферный рекорд принадлежал полузащитнице сборной Англии Кире Уолш, которая перешла из «Манчестер Сити» в испанскую «Барселону». Каталонский клуб заплатил за англичанку € 460 тыс.

Материалы по теме
В Испании неизвестные пытались сфотографировать футболисток в душевой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android