Узбекистанский «Андижан» подписал форварда у молодёжной команды ЦСКА

Узбекистанский «Андижан» подписал нападающего Луку Згурского у молодёжной команды московского ЦСКА.

«Сегодня ряды нашей команды пополнил новый легионер. Воспитанник российского клуба ЦСКА – Лука Згурский в «Андижане». Игрок, которому в этом году исполнится 19 лет, является нападающим», — сообщает пресс-служба клуба.

Лука нынешним летом перебрался в молодёжную команду ЦСКА, за которую успел сыграть 19 матчей в Молодёжной футбольной лиге (МФЛ), где отметился пятью забитыми мячами. Кроме того, Згурский вызывался в сборную России до 21 года, за которую успел отыграть два матча, где голевыми действиями не отметился. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость россиянина составляет € 100 тыс.