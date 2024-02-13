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«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: де Брёйне вывел гостей вперёд

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: де Брёйне вывел гостей вперёд
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В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
2-й тайм
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Де Брёйне – 10'     1:1 Маттссон – 34'     1:2 Б. Силва – 45+1'    

Уже на 10-й минуте гости открыли счёт в матче — отличился полузащитник Кевин де Брёйне — 1:0.

В последний раз сегодняшние соперники встречались на групповом этапе прошлого сезона Лиги чемпионов. Тогда в первом матче на домашней арене «Манчестер Сити» не оставил шансов «Копенгагену» — 5:0. В ответной игре в Дании команды разошлись миром — 0:0.

«Копенгаген» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Манчестер Сити», в свою очередь, стал сильнейшим в квартете с «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».

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