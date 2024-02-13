Игроки «Краснодара» назвали самых сильных футболистов против, которых играли в своей карьере.
«Лука Модрич. Почему? Тут много факторов, потому что он – Лука Модрич», — сказал Эдуард Сперцян;
«Дарвин Нуньес», — ответил Витор Тормена;
«Пьер-Эмерик Обамеянг», — сказал Сергей Петров;
«Диего Коста и Марио Балотелли. Одни из самых сильных нападающих», — отреагировал Хуниор Алонсо;
«Лионель Месси», — ответил Лукас Оласа;
«Модрич и Иван Перишич. Опытный и быстрый в свои 35 лет», — отреагировал Георгий Арутюнян;
«Тяжёлый вопрос. Подожди, надо подумать чуть-чуть. Иван Ракитич», — сказал Михайло Баньяц;
«Сильных не было», — приводит слова Матвея Сафонов пресс-служба «Краснодара».
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На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» является лидером чемпионата с 38 очками.