«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: Бернарду Силва снова вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются датский «Копенгаген» и английский «Манчестер Сити». Команды играют на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Санчес Мартинес (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на 10-й минуте гости открыли счёт в матче — отличился полузащитник Кевин де Брёйне. На 34-й минуте датчанам удалось восстановить равенство на табло. Голом отметился полузащитник Магнус Маттссон. Однако за несколько минут до конца первой половины «Сити» снова вышел вперёд усилиями Бернарду Силвы — 2:1.

В последний раз сегодняшние соперники встречались на групповом этапе прошлого сезона Лиги чемпионов. Тогда в первом матче на домашней арене «Манчестер Сити» не оставил шансов «Копенгагену» — 5:0. В ответной игре в Дании команды разошлись миром — 0:0.

«Копенгаген» попал в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, выйдя из группы с «Баварией», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Манчестер Сити», в свою очередь, стал сильнейшим в квартете с «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».