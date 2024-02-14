Анатолий Байдачный: чемпионат Советского Союза был лучшим в Европе

Экс-нападающий московского и минского «Динамо» и экс главный тренер ряда российских клубов и сборной Беларуси Анатолий Байдачный высказал мнение об уровне национального первенства СССР.

«Чемпионат Советского Союза, считаю, был лучшим в Европе. Много разнообразных футбольных школ в одном первенстве — грузинская, украинская, белорусская, литовская, московская… И, думаю, когда всё развалилось и все разбежались по своим углам, ни один чемпионат постсоветского пространства не стал таким интересным и мощным, как это было в СССР», — приводит слова Байдачного «Матч ТВ».

71-летний экс-форвард Анатолий Байдачный в годы игровой карьеры с 1969 по 1974 год выступал за московское «Динамо», с 1974 по 1979 год — за минское «Динамо». За сборную СССР Байдачный провёл пять матчей. Как тренер в чемпионате России Байдачный работал с сочинской «Жемчужиной», новороссийским «Черноморцем», «Ростсельмашем» и грозненским «Тереком».