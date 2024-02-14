Луис Энрике ответил на вопрос о фаворите в матче между «ПСЖ» и «Сосьедадом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче с «Реалом Сосьедад» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Всё очень просто; нам нужно как можно скорее отобрать у них мяч, а затем постараться не потерять его. «Реал Сосьедад» входит в число команд, пропустивших на данный момент наименьшее количество голов в турнире. Они агрессивно прессингуют. Это одна из лучших команд турнира, вышедшая из группы, в которой был один из финалистов прошлого сезона, и они, очевидно, играют на очень высоком уровне.

Мы фавориты или аутсайдеры? Нам нужно будет ответить на этот вопрос на поле», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

Матч между командами состоится сегодня, 14 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в 23:00 мск. Ответный матч пройдёт 5 марта в Испании.

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